Зараз Літвінова почувається 20-річною дівчиною. Тетяна вирішила зробити пластичну операцію у 45 років після розлучення з російським бізнесменом Ярославом Трухановим.
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Тетяна Літвінова зробила три пластичні операції
У соцмережі рестораторка поділилася своїм досвідом пластичної операції. Тетяна Літвінова наважилася зробити три операції одразу:
- змінила форму грудей без імплантатів,
- зробила пластику шва після кесаревого розтину,
- зробила ліпофілінг.
Ліпофілінг – це коли особистий жир, який має велику кількість гормонів молодості, підколюють у вилиці. Ефект просто вау, ніякої хімії, все дуже природно,
– зізналася екссуддя шоу.
Тетяна Літвінова після пластичних операцій / Фото з її інстаграму
Тетяна розповіла, що вже наступного дня після операції була вдома.
"Три дні після операції була слабкість та невелика лихоманка. Але завдяки лікам, я швидко "вирівнялася". Носила 3 – 4 тижні спеціальні пластирі на швах та 2 місяці спеціальну білизну", – зізналася Літвінова.
Рестораторка дуже рада, що змінила форму грудей, бо почуває себе 20-річною дівчиною. Вона опублікувала кадри після змін.
"Я кайфую від свого тіла! Я кайфую і в білизні і без неї! І це величезна свобода. А свободу я ціную якнайбільше у всіх її проявах. Особливо останнім часом", – додала Тетяна.
Які зірки робили пластичні операції
- Про операцію зі збільшення грудей нещодавно зізналась Ірина Сопонару. Раніше їй подобалися стрункі дівчата, але згодом смак змінився, тому акторка збільшила груди.
- Блогерка Аліна Шаманська нещодавно розповіла, що робила ряд маніпуляцій із зовнішністю – ринопластику, хейлопластику, блефаропластику, видаляла грудки Біша.
- Анна Трінчер з підліткового віку комплексувала через невеликі груди. Тому понад рік тому співачка зробила операцію – тепер у неї третій розмір грудей.
- Раміна Есхакзай лягла під ніж пластичного хірурга у вересні минулого року – вона робила септопластику. Але ця операція була не заради естетики, а щоб покращити дихання.