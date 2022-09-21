Блоггерша привыкла делиться всем с подписчиками в соцсетях. Более 380-тысячной аудитории в инстаграмме она рассказала, что сделала септопластику.

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Септопластика – это хирургическая операция по исправлению искривления носовой перегородки. Такое вмешательство было необходимо Рамине для того, чтобы она могла нормально дышать. Ведущая легла под нож пластического хирурга, однако не меняла ничего во внешности. Форма ее носа осталась такой, как была. Блогерша сделала операцию только для того, чтобы улучшить качество жизни.

Докладываю: я сделала септопластику. Если простыми словами – выровняла носовую перегородку, чтобы хорошо дышать. Также убрали кисту. Я не меняла форму носа. Эта операция для того, чтобы нормально дышать,

– объяснила Рамина.

Во время операции врачи сняли для блоггера видео, где объяснили, что будут делать. Этот ролик Эсхакзай тоже распространила в сети. Сейчас девушка чувствует себя нормально. По состоянию как заболела, но с каждым днем ощущение все лучше.

Для просмотра видео пролистывайте справа:

Сколько стоила операция Рамины Эсхакзай

За 3 манипуляции вместе с анализами, такси, лекарствами Рамина заплатила около 40 тысяч гривен. Если бы только выравнивала перегородку, то цена получилась бы меньше.