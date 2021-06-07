Отношения Татьяны Литвиновой с российским бизнесменом длились 9 лет. Однако пара приняла решение о разводе и поспешила сообщить его друзьям, знакомым и поклонникам.

Читайте также Ким Кардашян раскрыла причину развода с Канье Уэстом

С сожалением должны сообщить, что наши совместные усилия по сохранению нашего брака не увенчались успехом. С болью в сердце мы приняли тяжелое решение о разводе,

– объявила Татьяна Литвинова.

Экс-судья "МастерШеф" заверила, что ни бывший муж Ярослав Труханов, ни она не виновата в разрыве. Однако, очевидно, что развод был для нее нелегким.

"Надеюсь на вашу тактичность, пока очень сильно болит", – призналась Татьяна Литвинова, опубликовав последнее совместное фото с экс-возлюбленным.

"Таню нужно обнимать! Ей нужна поддержка! Время погрустить, уйти в работу, провести анализ и полный аудит своей жизни", – написала кулинарный эксперт в новом сообщении.