"Растут правильные казаки": Тарас Тополя показал, как дети поддерживают его – миловидное фото
Источник:фейсбук Тараса Тополи
Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя недавно был в США, куда ездил, чтобы увидеть детей. Теперь артист вернулся в Киев и показал, какой подарок от детей поднимает настроение.
Тарас Тополя после отвода с фронта поехал к детям, которых не видел с 24 февраля. Поскольку Тополя является многодетным отцом, то во время военного положения может выезжать за границу без дополнительных документов.
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Тарас Тополя показал подарок от детей
Артист опубликовал в сети фото рисунка, который для него приготовили дети. На нем изображены большой флаг Украины и вдохновляющие послания, которые помогала писать любимая Тополи – певица Alyosha: "Ромка и мама, и Марко, и Мари для папы. Слава Украины! Папа, я верю в тебя. Ты сможешь. Покажи им, где раки зимуют. Все будет Украина. Все переживем. Героям слава. Смерть врагам".
Вечер – двести пятьдесят шестой. Настроение – папиное воспитание. Луна – и мамина любовь. Растут правильные казаки,
– написал Тарас под фото.
Рисунок детей Тараса Тополи / Фото из фейсбука артиста
Лидер "Антител" стал членом жюри Нацотбора на Евровидение-2023. В день, когда стало известно, он опубликовал фото с маленькой дочерью Марией. Музыкант впервые показал, как выглядит девочка.
Жизнь Тополя после увода с фронта: последние новости
- После отвода "Антител" с фронта Тополя полетел в Америку, чтобы встретиться с любимой и тремя детьми. Впоследствии опубликовал редкое фото с любимой. Супруги сфотографировались на фоне океана.
- В Польше Тарас Тополя с музыкантами группы "Антитела" спел на телешоу "Голос". Он исполнил трек 2Step, записавший в дуэте с Эдом Шираном.
- 7 ноября в 10:00 в "Дии" завершилось голосование за жюри Национального отбора на Евровидение-2023. Лидером опроса стал Тарас Тополя. Он получил 17,41% голосов.