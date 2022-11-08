"Растут правильные казаки": Тарас Тополя показал, как дети поддерживают его – миловидное фото

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя недавно был в США, куда ездил, чтобы увидеть детей. Теперь артист вернулся в Киев и показал, какой подарок от детей поднимает настроение.

Тарас Тополя после отвода с фронта поехал к детям, которых не видел с 24 февраля. Поскольку Тополя является многодетным отцом, то во время военного положения может выезжать за границу без дополнительных документов.

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Тарас Тополя показал подарок от детей

Артист опубликовал в сети фото рисунка, который для него приготовили дети. На нем изображены большой флаг Украины и вдохновляющие послания, которые помогала писать любимая Тополи – певица Alyosha: "Ромка и мама, и Марко, и Мари для папы. Слава Украины! Папа, я верю в тебя. Ты сможешь. Покажи им, где раки зимуют. Все будет Украина. Все переживем. Героям слава. Смерть врагам".

Вечер – двести пятьдесят шестой. Настроение – папиное воспитание. Луна – и мамина любовь. Растут правильные казаки,

– написал Тарас под фото.



Рисунок детей Тараса Тополи / Фото из фейсбука артиста

Лидер "Антител" стал членом жюри Нацотбора на Евровидение-2023. В день, когда стало известно, он опубликовал фото с маленькой дочерью Марией. Музыкант впервые показал, как выглядит девочка.

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