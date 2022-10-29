Война разлучила многие семьи, среди которых и супруги Тараса и Елены. Долгое время они не виделись, поскольку Елена увезла детей в США, а Тарас – пошел на войну. Но после отвода "Антител" с фронта Тополя полетел в Америку, чтобы встретиться с любимой и тремя детьми.
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Новое фото Тараса Тополи с женой
В соцсетях Тарас поделился редким снимком, сделанным во время поездки в семью. На фото он и Елена изображены на фоне океана. В тот день был солнечный, а на лицах у влюбленных сияли улыбки. Теперь супруги наслаждаются каждой минутой, которую проводят вместе.
Не Киев. Вечер – двести сорок седьмой. Настроение – люблю. Луна – и расстояния не имеют значения,
– с нежностью написал Тополя под фото.
Тарас Тополя с женой / Фото из фейсбука артиста
Напомним, после отвода с фронта группа "Антитела" вернулась к творчеству. Коллектив планировал концерты за границей, чтобы продолжать рассказывать миру о войне в Украине. Благодаря коллаборации с Эдом Шираном и непосредственному участию в боевых действиях в Украине Антитела стали любимцами европейских слушателей. Однако после массовых ракетных атак врага музыканты решили отменить все концерты . Они отметили, что будут оставаться в Украине и продолжат сотрудничать со 130-м батальоном территориальной обороны, в составе которого защищали страну от нападников.