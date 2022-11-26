Тарас Цымбалюк заинтриговал новыми отношениями: фото страстного поцелуя

Актер Тарас Цымбалюк летом объявил о разводе с Тиной Антоненко. Он не хотел рассказывать о личной жизни, а теперь заинтриговал фотографией страстного поцелуя с девушкой. Похоже, что это не Тина.

Тина и Тарас поженились летом 2021 года в живописном месте среди Карпат. Но их брак был кратким. В октябре Цимбалюк рассказывал нам, что официально они не разведены, но уже 5 месяцев не живут вместе. Однако о новой избраннице не упоминал.

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Тарас Цымбалюк показал новую девушку

В инстаграм-сторис актер опубликовал фото, которым изрядно заинтриговал публику. Он страстно поцеловал девушку во время ужина в ресторане. В одной руке Тарас держал стакан с алкоголем, а другой закрыл лицо избранницы. Судя по фото, это не Тина Антоненко, но тоже блондинка. Пока Цымбалюк не рассекречивает никаких подробностей.



Тарас Цымбалюк с девушкой / Скриншот инстаграм-сторис актера

Напомним, недавно в инстаграмме Тарас публиковал серию обыденных фото, среди которых был романтический кадр. На нем он держал за руку незнакомую девушку. Тогда фанаты Цымбалюка подозревали, что это может быть его бывшая жена Тина. Но, по всей вероятности, сейчас актер строит отношения с другой девушкой.

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