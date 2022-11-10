В конце июня 2022 года Тарас сообщил о разводе с любимой Тиной Антоненко. В июле прошлого года они поженились в живописном месте среди Карпат, но их брак дал трещину. Как нам рассказывал Цымбалюк, пока они еще официально не разведены, но уже 5 месяцев не живут вместе.

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Сейчас киноактер, возможно, строит новую личную жизнь. Доказательство тому – романтическое черно-белое фото, на котором он держится за руку с девушкой. На других фото актер показал, как путешествует на поезде, пьет сладкий напиток, играет в приставку, набивает эротическую папу, подписав все это словом "моменты".



Тарас Цымбалюк заинтриговал романтическим фото в сети / Фото с инстаграмма актера

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Реакция сети

Фанаты сразу отреагировали на "скрытые" романтические фото и начали делать догадки, кто это может быть. Что интересно, некоторые комментарии впоследствии исчезли из инстаграмма, поэтому можно заключить, что Тарас не хочет, чтобы обсуждали его новую пассию или бывшую жену.

"Тарас, прекрасные моменты. Не важно то ли Тина, то ли вторая хрупкая леди. Главное, чтобы вы были в этих моментах счастливы", – написала одна из поклонниц.

Отношения Тарас и Тины: главное