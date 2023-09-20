Тот звонок я до сих пор помню, – Цимбалюк умилил историей знакомства с новой любимой

После начала полномасштабного вторжения Тарас Цимбалюк объявил о разводе с женой Тиной Антоненко. Они были вместе в течение 4 лет. Через некоторое время актер признался, что встречается с ресторатором и дизайнером Светланой Готочкиной. На днях он поделился историей их знакомства.

Выяснилось, что Тарас и Светлана познакомились в социальных сетях благодаря подруге. Сначала они переписывались, а потом созвонились и 4 часа разговаривали по телефону. Они впервые встретились только спустя месяц.

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История знакомства Тараса Цимбалюка со Светланой Готочкиной

Как отметил актер, ранше у него не было длительных пауз между отношениями. Но, после развода с Тиной он активно занялся работой и не планировал встречаться с кем-то. Тарас рассказал, что в этот период был расслаблен и кайфовал от этого состояния.

Однако 28 августа состоялся спектакль в Киеве, куда пришла подруга Цимбалюка – Настя. Она выставила инстаграмм-сторис, на которой обозначила Тараса. Светлана увидела эту отметку, перешла на страницу актера и поставила несколько лайков на фото Тараса. В свою очередь актер, также пролайкал фотографии девушки. Светлана ему понравилась, и он решил ей написать. Они некоторое время переписывались и созвонились. Как выяснилось, девушка позвонила первой. Их разговор длился 4 часа и, как заметил актер, тогда они много смеялись, и ему было интересно. Далее Тарас и Светлана еще около месяца переписывались и только через месяц встретились в Киеве.

По первым внешним канонам она мне очень зашла. И тот звонок по телефону я до сих пор помню. Он для меня стал ключевым и в какой-то степени фундаментальным. Но при встрече, когда мы начали говорить и провели неделю в Киеве, я присматривался ко многим вещам и думал, хотел бы я, чтобы они в той или иной степени присутствовало в моей жизни. Я осознал, что у меня на это есть первая неделя или месяц и помню, что когда я приехал домой, то принял решение, что хотел бы быть частью этой энергии,

– поделился Тарас.

Актер и его возлюбленная живут отдельно, но много времени проводят вместе. Как отметил Цимбалюк, чаще они остаются у Светланы. Пару это вполне устраивает.

О финансах в отношениях Тараса и Светланы

Как рассказал актер, в их отношениях за все платит мужчина. Кроме того, он пытается делать подарки, не зависимо от того, сколько зарабатывает, ведь Светлана должна чувствовать себя женщиной в их отношениях.

Цимбалюк отметил, что одним из первых серьезных разговоров, который состоялся между парой, был диалог о финансовой составляющей.

Она говорит: "Чувак не парься, все будет хорошо, я верю, что у тебя все сложится и это (деньги – 24 Канал) совершенно не главное". Она взрослая. Ей 36 лет. У нее есть какой-то свой опыт. Ей не хватало того, что у нас есть вместе, и она это очень ценит и от этого отталкивается,

– поделился актер.

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