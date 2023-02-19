Напомним, что летом 2022 года актер расстался со своей женой, визажисткой Тиной Антоненко. После этого Тарас Цымбалюк долго не комментировал личную жизнь, а с началом полномасштабного вторжения посвятил себя помощи ВСУ.

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Однако актер говорит, что не видит смысла жить без отношений и семьи. Он считает, что человек должен ради кого жить.

Как Цымбалюк познакомился с новой любимой

В интервью артист признался, что познакомился со Светланой Готочкиной в соцсетях благодаря своей подруге.

По его словам, его подруга Настя пришла на его спектакль, сняла Stories, и тогда Светлана отреагировала на это. Тарас начал переписываться с девушкой, лайкать друг другу фото.

А самое главное произошло через три дня. Света тогда была в Польше. Мы созвонились… Никто ничего не ожидал от этого звонка. Проговорили 4 часа… Мы ржали, как кони. У нас случился синхрон в чувстве юмора, нам интересно было узнать друг о друге хоть что-то,

– рассказывает Цымбалюк.

Он добавил, что его новая любимая очень инициативна, ее харизма привлекает актера.

Актер подчеркнул, что понял, что влюбился, наверное, после их первого телефонного разговора.



Какова была первая встреча пары

Интересно, что вместе пара уже пять месяцев. Актер признался, что первая встреча заставила его волноваться, как мальчика.

Артист говорит, что первый месяц Светлана и Тарас вообще не виделись, только общались. А потом была интересна первая встреча, первые минуты они просто "сканировали" друг друга.

Были переживания… взять за руку… Мы общались довольно смело на расстоянии, а встретились – и было сложно подобрать слова. В этом был свой шарм и кайф. Я вообще никогда ни с кем не знакомился дистанционно, но что-то в этом есть, конечно,

– вспоминает Цымбалюк.

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Интересно, что, несмотря на уже пять месяцев встречаний Тараса Цымбалюка с ресторатором Светланой Готочкиной, они до сих пор не живут вместе. Влюбленные часто остаются друг в друге, их это устраивает. "Мы наслаждаемся бытом. Обычными действиями: ужинать вместе, смотреть фильмы, прогуливаться. Эти банальные вещи имеют для нас ценность! Очень приятно вечером, уставшими, просто сидеть рядом. В этом моменте нам клево", – сказал актер.

Их также объединяет чувство юмора и спортзал: "Любим заниматься спортом. Единственное, мне хочется почаще работать с железом, кататься, а у Светы, скажем, более девичьи тренировки".