Выяснилось, что Тарас и Светлана познакомились в социальных сетях благодаря подруге. Сначала они переписывались, а потом созвонились и 4 часа разговаривали по телефону. Они впервые встретились только спустя месяц.
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История знакомства Тараса Цимбалюка со Светланой Готочкиной
Как отметил актер, ранше у него не было длительных пауз между отношениями. Но, после развода с Тиной он активно занялся работой и не планировал встречаться с кем-то. Тарас рассказал, что в этот период был расслаблен и кайфовал от этого состояния.
Однако 28 августа состоялся спектакль в Киеве, куда пришла подруга Цимбалюка – Настя. Она выставила инстаграмм-сторис, на которой обозначила Тараса. Светлана увидела эту отметку, перешла на страницу актера и поставила несколько лайков на фото Тараса. В свою очередь актер, также пролайкал фотографии девушки. Светлана ему понравилась, и он решил ей написать. Они некоторое время переписывались и созвонились. Как выяснилось, девушка позвонила первой. Их разговор длился 4 часа и, как заметил актер, тогда они много смеялись, и ему было интересно. Далее Тарас и Светлана еще около месяца переписывались и только через месяц встретились в Киеве.
По первым внешним канонам она мне очень зашла. И тот звонок по телефону я до сих пор помню. Он для меня стал ключевым и в какой-то степени фундаментальным. Но при встрече, когда мы начали говорить и провели неделю в Киеве, я присматривался ко многим вещам и думал, хотел бы я, чтобы они в той или иной степени присутствовало в моей жизни. Я осознал, что у меня на это есть первая неделя или месяц и помню, что когда я приехал домой, то принял решение, что хотел бы быть частью этой энергии,
– поделился Тарас.
Актер и его возлюбленная живут отдельно, но много времени проводят вместе. Как отметил Цимбалюк, чаще они остаются у Светланы. Пару это вполне устраивает.
О финансах в отношениях Тараса и Светланы
Как рассказал актер, в их отношениях за все платит мужчина. Кроме того, он пытается делать подарки, не зависимо от того, сколько зарабатывает, ведь Светлана должна чувствовать себя женщиной в их отношениях.
Цимбалюк отметил, что одним из первых серьезных разговоров, который состоялся между парой, был диалог о финансовой составляющей.
Она говорит: "Чувак не парься, все будет хорошо, я верю, что у тебя все сложится и это (деньги – 24 Канал) совершенно не главное". Она взрослая. Ей 36 лет. У нее есть какой-то свой опыт. Ей не хватало того, что у нас есть вместе, и она это очень ценит и от этого отталкивается,
– поделился актер.
Интервью с Тарасом Цимбалюком: смотрите видео онлайн
Личная жизнь Тараса Цимбалюка: что известно
- До встречи со Светланой Тарас был женат на Тине Антоненко. Они познакомились на съемках клипа Монатика "Вечность". Там девушка работала художницей по гриму. Впоследствии между ними завязались романтические отношения. Они встречались два года, а в сентябре 2020-го актер сделал предложение любимый в прямом эфире "Танцев со звездами". Пара поженилась 3 июля, сыграв скромную свадьбу в Карпатах. Актер не звал журналистов на церемонию, на их празднике было всего 15 человек. Но уже 19 июня 2022 года супруги объявили о разрыве.
- Через несколько месяцев после развода с женой на странице Тараса начали появляться фотографии с новой девушкой – впоследствии стало известно, что это ресторатор Светлана Готочкина. Пара встречается уже около года. Ранее актер признался, что пока не планирует погружаться в семейную жизнь, зато он наслаждается временем с любимой.