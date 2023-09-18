Кроме того, он опубликовал милое домашнее фото со Светланой. В комментариях под публикацией поклонники заметили, что их "невероятную любовь видно даже через экран".

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Тарас Цымбалюк показался с любимой



Тарас Цымбалюк з любимой / Скриншот с инстаграмм-сторис

Также на кадрах, опубликованных в сети, влюбленные сфотографировались в постели. Тарас позировал с голым торсом, а Светлана в белой футболке. Она была без макияжа и с патчами под глазами.

Моя приехала,

– написал под фото актер.

Реакция сети

В комментариях под фотографиями фаны написали немало приятных слов пари.

"Взгляд, как у кота, который получил свою сметану. Хорошие люди, молодцы";

"Сразу видно, что от счастья разрывает, особенно на последнем фото. Классные";

"Впервые заметила, что вы похожи друг на друга. Говорят, это любовь! Желаю вам ее бесконечное количество";

"Какие крутые. Счастья безграничного и вечной любви";

"Невероятная любовь видна даже через экран";

"Такие классные".

Что известно об отношениях Тараса и Светланы: коротко

Во время войны актер признался о разводе с женой Тиной. Через несколько месяцев на странице Тараса начали появляться фотографии с новой девушкой – впоследствии стало известно, что это ресторатор Светлана Готочкина. Они познакомились в социальных сетях благодаря подруге. Тарас и Светлана переписывались, а потом созвонились и 4 часа разговаривали по телефону. Актер делился, что тогда влюбился в Светлану. Они впервые встретились всего через месяц.

Пара встречается уже около года. Ранее актер признался, что пока не планирует погружаться в семейную жизнь, зато он наслаждается временем с любимой.