З'ясувалось, що Тарас та Світлана познайомилися у соціальних мережах завдяки подрузі. Спершу вони листувалися, а потім зідзвонилися й 4 години говорили телефоном, а вперше зустрілися лише через місяць після знайомства.

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Історія знайомства Тараса Цимбалюка зі Світланою Готочкіною

Як зауважив актор, раніше у нього не було тривалих пауз між стосунками. Водночас після розлучення з Тіною він активно зайнявся роботою і не планував з кимось зустрічатись. Цимбалюк розповів, що у цей період був розслаблений і кайфував від цього стану.

Проте 28 серпня відбулася вистава у Києві, куди завітала подруга Тараса – Настя. Вона виставила інстаграм-сторіс, де позначила Цимбалюка. Світлана побачила цю відмітку, перейшла на сторінку актора і вподобала декілька його фото. Своєю чергою Тарас, також поставив лайки на світлини дівчини. Світлана йому сподобалася, тому він навіть вирішив їй написати. Вони деякий час листувалися й згодом зідзвонилися. Як з'ясувалося, дівчина зателефонувала першою. Їхня розмова тривала 4 години й, як зауважив актор, тоді вони багато сміялися і йому було цікаво. Далі Тарас і Світлана ще близько місяця переписувалися і лише через місяць зустрілися в Києві.

За першими зовнішніми канонами вона мені дуже зайшла. І той дзвінок телефоном я дотепер пам'ятаю. Він для мене став ключовим і якоюсь мірою фундаментальним. Але при зустрічі, коли ми почали говорити та провели тиждень в Києві, я приглядався до багатьох речей і думав, чи хотів би я, щоб вони тою чи іншою мірою були присутні в моєму житті. Я усвідомив, що в мене на це є перший тиждень чи місяць. Пам'ятаю, що коли я приїхав додому, то прийняв рішення, що хотів би бути частиною цієї енергії,

– поділився Тарас.

Актор та його кохана живуть окремо, проте багато часу проводять разом. Як зазначив Цимбалюк, частіше вони залишаються у Світлани вдома і пару це цілком влаштовує.

Про фінанси в стосунках Тараса та Світлани

Як розповів актор, у їхніх стосунках за все платить чоловік. Крім того, він намагається робити подарунки, не залежно від того, скільки заробляє, адже Світлана має відчувати себе жінкою у їхніх взаєминах.

Цимбалюк зауважив, що однією з перших серйозних розмов, яка відбулася між парою, був діалог про фінансову складову стосунків.

Вона каже: "Чувак не парся, все буде добре, я вірю, що в тебе все складеться і це (гроші – 24 Канал) абсолютно не головне". Вона доросла. Їй 36 років. Вона має якийсь свій досвід. Їй не вистачало того, що ми маємо разом і вона це дуже цінує і від цього відштовхується,

— поділився актор.

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