Похоже, что после второго развода Тарас Цымбалюк не хочет с головой погружаться в семейную жизнь. Со Светланой он проводит много времени, но живут они пока на разных квартирах.

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Почему Тарас Цымбалюк до сих пор не съехался с новой любимой

Мы наслаждаемся бытом. Обычными, казалось бы, действиями: ужинать вместе, смотреть фильмы, прогуливаться. Эти банальные вещи имеют для нас ценность! Очень приятно вечером, уставшими, просто сидеть рядом, втыкать в телефоны и параллельно общаться. В этом моменте нам клево,

– прокомментировал Тарас Цымбалюк.

Их также объединяет чувство юмора и спортзал: "Любим заниматься спортом. Единственное, мне хочется чаще работать с железом, качаться, а у Светы, скажем, более девичьи тренировки".

Звезда "Поймать Кайдаша" уже говорил, что со Светланой познакомился через друзей, а теперь поделился деталями. Их свела подружка Настя. В то время он не планировал отношения, но все завертелось в онлайне.

"Все было дистанционно, в телефоне. Но через несколько дней я почувствовал, что на одной волне с этим человеком. Казалось, мы будто знакомы не первый год. Происходил такой синхрон и понимание, когда можно быть собой во всех проявлениях", – романтично добавил актер.

Тарас Цымбалюк с любимой Светланой / Фото из инстаграма актера

Кстати, официально холостяком Тарас Цымбалюк стал всего около двух месяцев назад. Они с Тиной разошлись в июне 2022 года, но подавать документы на развод не торопились. Еще в августе актер говорил: "Я люблю свою Тину до сих пор и мне не нужны новые отношения сейчас, как минимум". Похоже, незадолго после этих слов он влюбился в Светлану Готочкину ведь если вместе они пять месяцев, то встречаться начали в сентябре.