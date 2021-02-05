На санках: Светлана Тарабарова показала зимние развлечения с сыном – фото
Популярная украинская певица Светлана Тарабарова очаровала сеть серией ярких фотографий. На этот раз звездная мама показала, как вместе с сыном каталась на санках.
Источник: инстаграм Светланы Тарабаровой
Пока еще не весь снег растаял, Светлана решила вместе с сынишкой Иваном покататься на санках. Чтобы навсегда запомнить эти замечательные зимние моменты, артистка сделала несколько ярких фотографий.
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Светлана Тарабарова с сыном на санках
Исполнительница устроила катание у собственного загородного дома, расположенного недалеко от Киева. Тарабарова позировала вместе с Иваном, сидя на санках на заснеженной улице, и искренне радовалась.
Для зимнего развлечения девушка выбрала синие спортивные штаны и светлую куртку. Соединила такой наряд с черными уггами. Завершила повседневный зимний образ шапкой. Волосы звезда уложила ровно, а на лицо не наносила косметику, показав натуральную красоту.
Иван позировал в черных брюках, шапке, коричневых перчатках, красной куртке и серой обуви. Он улыбался и делал смешные выражения лица.
Вы уже катались на саночках в этом году? Я – да! Под Киевом снег уже тает, однако по прогнозам синоптиков в ближайшее время снова будут снегопады и мороз. Я полюбила зиму, когда родился этот мальчик. Он то снег хочет съесть, то маму покатать. С ним всегда весело,
– написала знаменитость в публикации.
Светлана Тарабарова с сыном на санках / Фото с инстаграма Светланы Тарабаровой
Светлана Тарабарова с сыном на санках / Фото с инстаграма Светланы Тарабаровой
Светлана Тарабарова с сыном на санках / Фото с инстаграма Светланы Тарабаровой
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