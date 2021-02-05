Популярная украинская певица Светлана Тарабарова очаровала сеть серией ярких фотографий. На этот раз звездная мама показала, как вместе с сыном каталась на санках.

Источник: инстаграм Светланы Тарабаровой

Пока еще не весь снег растаял, Светлана решила вместе с сынишкой Иваном покататься на санках. Чтобы навсегда запомнить эти замечательные зимние моменты, артистка сделала несколько ярких фотографий.

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Светлана Тарабарова с сыном на санках

Исполнительница устроила катание у собственного загородного дома, расположенного недалеко от Киева. Тарабарова позировала вместе с Иваном, сидя на санках на заснеженной улице, и искренне радовалась.

Для зимнего развлечения девушка выбрала синие спортивные штаны и светлую куртку. Соединила такой наряд с черными уггами. Завершила повседневный зимний образ шапкой. Волосы звезда уложила ровно, а на лицо не наносила косметику, показав натуральную красоту.

Иван позировал в черных брюках, шапке, коричневых перчатках, красной куртке и серой обуви. Он улыбался и делал смешные выражения лица.

Вы уже катались на саночках в этом году? Я – да! Под Киевом снег уже тает, однако по прогнозам синоптиков в ближайшее время снова будут снегопады и мороз. Я полюбила зиму, когда родился этот мальчик. Он то снег хочет съесть, то маму покатать. С ним всегда весело,

– написала знаменитость в публикации.



Светлана Тарабарова с сыном на санках / Фото с инстаграма Светланы Тарабаровой

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Светлана Тарабарова с сыном на санках / Фото с инстаграма Светланы Тарабаровой