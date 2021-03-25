Популярна українська співачка та зіркова матуся Світлана Тарабарова показала розваги з сином. Вони разом малювали картину фарбами, а після цього маленький Іван фотографував її з цією картиною.

На карантині, коли немає концертів та інших заходів, Світлана Тарабарова максимум вільного часу проводить з дітьми. Артистка з сім'єю мешкає у власному заміському будинку, де є багато простору для ігор.

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Світлана Тарабарова малювала з сином

У сонячний весняний день Тарабарова та її первісток Іван намалювали яскравий малюнок. Зіркова матуся та її синочок замилували мережу красивою бджілкою та кольоровими відбитками своїх долонь, які зобразили на великому папері.

Після цікавого заняття Іван фотографував маму, яка тримала у руках спільне творіння. Пізніше Тарабарова зробила знімок й Іванові, щоб закарбувати ці неповторні моменти в пам'яті.

Разом створювати яскраві моменти, які потім наші діти згадуватимуть, як щасливе дитинство – мій план на цей карантин і не тільки. Мої фото зробив Іван. Олексій (чоловік Тарабарової – Showbiz 24) може видихати з полегшенням, бо підростає заміна на мої постійні прохання сфотографувати,

– написала в публікації знаменитість.

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