Светлана Тарабарова показала, как убирает с сыном: миловидные кадры
Популярная украинская певица Светлана Тарабарова с детства приучает сына к чистоте. Она показала поклонникам, как вместе с маленьким Иваном убирает.
Источник:инстаграм Светланы Тарабаровой
Светлана Тарабарова продолжает делиться с поклонниками новостями из личной жизни. На днях звездная мама показала, как с первенцем пылесосила в загородном доме.
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Светлана Тарабарова убирает с сыном
Артистка недавно переехала в новый загородный дом, потому бытовых дел стало больше. В уборке ей уже помогает первенец Иван. Он вместе с мамой пылесосили, а она показала эти милые мгновения поклонникам.
Для уборки Светлана одела джинсовый комбинезон и коричневые домашние тапки. Яркие волосы собрала в хвост, а на лице сделала легкий макияж. Маленький Иван позировал рядом с ней в стильных брюках, белой майке и бежевой рубашке.
Судя по фото, мальчику очень нравится убирать и помогать своей матери.
Светлана Тарабарова убирает с сыном / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой
"Снежных заносов – лучшее время чтобы остаться дома и провести время с детьми. А что может объединить семью лучше совместной уборки? Сейчас после ремонта очень много пыли, даже после генеральных уборок. Говорят, что пыль будет оседать еще месяц точно. Мы с Иваном, как всегда, на страже чистоты. Только своим примером можно научить ребенка быть опрятным и заботиться о месте, где ты живешь. Главное, делать это с детьми в игровой форме", – написала в публикации Тарабарова.
Светлана Тарабарова убирает с сыном / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой
Светлана Тарабарова убирает с сыном / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой
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