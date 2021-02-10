Популярная украинская певица Светлана Тарабарова с детства приучает сына к чистоте. Она показала поклонникам, как вместе с маленьким Иваном убирает.

Светлана Тарабарова продолжает делиться с поклонниками новостями из личной жизни. На днях звездная мама показала, как с первенцем пылесосила в загородном доме.

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Светлана Тарабарова убирает с сыном

Артистка недавно переехала в новый загородный дом, потому бытовых дел стало больше. В уборке ей уже помогает первенец Иван. Он вместе с мамой пылесосили, а она показала эти милые мгновения поклонникам.

Для уборки Светлана одела джинсовый комбинезон и коричневые домашние тапки. Яркие волосы собрала в хвост, а на лице сделала легкий макияж. Маленький Иван позировал рядом с ней в стильных брюках, белой майке и бежевой рубашке.

Судя по фото, мальчику очень нравится убирать и помогать своей матери.