Популярная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась новым миловидным кадром, где позирует с дочерью Марией. Публикацию звезда сделала по случаю маленького праздника. Во вторник, 23 марта, девочке исполняется 6 месяцев.

Светлана Тарабарова является одной из самых известных мам в украинском шоу-бизнесе. Она еще не показала лицо дочери, однако активно публикует фото с ней в сети.

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Новое фото Светланы Тарабаровой с дочкой

Артистка поделилась с поклонниками радостной новостью. В ее семье праздник, ведь маленькой Марии исполнилось 6 месяцев. Светлана запостила снимок, где позирует вместе с малюткой, держа ее на руках. Маленькая красавица одета в красивую розовую юбочку и серо-розовую кофту. Светлана надела белую блузку, волосы собрала в хвост и сделала на лице легкий макияж.

Мама нежно прижала Машу к себе и мило улыбалась. Она счастлива наслаждаться каждым моментом, который проводит вместе с малышкой..

Спасибо, солнышко, что ты у меня есть. 6 месяцев крохе Марии. 6 месяцев сладких объятий, бессонные ночи и слов от Ивана: "Сестричка, не плачь". Спасибо друзья, что с вами я разделяю такие знаковые моменты жизни. Вы самые лучшие,

– написала в публикации Тарабарова.

Читатели певицы присоединились к поздравлениям и оставляют много приятных слов в комментариях.