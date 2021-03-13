Певица Светлана Тарабарова воспитывает двоих детей – двухлетнего сына Ивана и шестимесячную дочь Марию, поэтому часто устраивает прогулки на свежем воздухе. Если девочка во время семейных выходов находится в коляске, то мальчик активно развлекается. Одну из таких прогулок звезда показала поклонникам.

Після народження донечки Світлана Тарабарова не ставила свою кар'єру на паузу, нещодавно випустивши проникливу пісню "Парашут", однак як через пандемію, як і поповнення в сім'ї живих концертів у її житті суттєво поменшало. Тепер зірка більше часу приділяє домашнім справам, облаштовуючи новий заміський будинок, та двом дітям. Разом вони щодня гуляють закритим котеджним комплексом, від чого в захваті не лише артистка, а й старший малюк.

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Кумедне відео сина Світлани Тарабарової

Попри прихід весни Київщину засипало мокрим снігом, однак навіть це не завадило дворічному сину співачки сповна насолодитися сонячною погодою. Вона показала майже 600-тисячній аудиторії прихильників, як розважався Іван.

Хлопчик качався в снігу та ганяв на велосипеді по калюжам так, що зіркова матуся за ним ледь встигала. Артистка назвала його райдером й не сварила за мокрий одяг та витівки у відлигу. Схоже, Світлана Тарабарова дозволяє дітям пустувати.

"Яке щастя бути дитиною", – лаконічно підписала відео співачка.

Нагадаємо, що взимку Світлана Тарабарова не менш активно проводила час з дворічним сином. Разом вони каталися на санках, а холодними вечорами прибирали в будинку.