Танцы со звездами 2021: кто стал самым первым ведущим звездного балкона
Источник:инстаграм "Танцев со звездами"
Уже через 2 дня, 5 сентября, начнется новый сезон легендарного шоу "Танцы со звездами". Стали известны последние детали проекта. В частности, объявили ведущего звездного балкона: им станет Макс Барских.
5 сентября состоится премьера шоу "Танцы со звездами". Каждый эфир к главным ведущим Юрию Горбунову и Иванне Онуфрийчук будет присоединяться ведущий звездного балкона. Он или она будут брать комментарии у пары танцовщиков после выступления.
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Макс Барских стал ведущим звездного балкона
Организаторы шоу уже объявили, кто станет ведущим звездного балкона самого первого эфира. Им будет Макс Барских – украинский и российский певец.
К тому же артист станет специальным гостем первого выпуска. Он будет петь на паркете "Танцев со звездами".
Макс Барских / Фото из инстаграма "Танцев со звездами"
Танцы со звездами 2021: главное
- Участниками 5 сезона танцевального проекта стали: певица Джамала, лидер группы ТНМК Фагот, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, трехкратный чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев, звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова, победитель "Лиги смеха" Иван Люленов, звезда сериала "Когда мы дома", актер Константин Войтенко, фронтмен группы KADNAY Дима Каднай, певица Евгения Власова, олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, певец MELOVIN, олимпийский призер Стас Горуни.
- Оценивать украинских знаменитостей будут Влад Яма с Екатериной Кухар, а также украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars – Макс Чмерковский.
- Состав главных ведущих проекта частично изменился: партнершей Юрия Горбунова теперь будет не поп-дива Тина Кароль, а известная актриса и модель Иванна Онуфрийчук.