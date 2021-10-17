"Танцы со звездами 2021" 7 выпуск: танец-извинение Войтенко и непривычное танго Горуны под "Шум"

Девять роскошных пар пересекли экватор "Танцев со звездами". Следовательно, борьба на главном паркете страны набирает обороты. В 7 выпуске любимцы миллионов показали умопомрачительные номера, которые тронули даже суровых и скупых на комплименты судей. Как это было – узнавайте ниже.

Новый эфир "Танцев со звездами" посвятили "Вечеру хитов украинских звезд", где каждый участник станцевал под песню любимого артиста в живом исполнении. Выпуск был особенно напряженным, ведь одна из пар сегодня не выступала, получив одноразовый иммунитет. Ими стали Евгения Власова и Макс Леонов, ведь мужчина на прошлой неделе попал в ДТП и не смог выйти на паркет. Мужчину в 7 выпуске заменил танцовщик Александр Прохоров.

Важно "Танцы со звездами" 7 выпуск: какие две пары покинули проект

Что касается новинок, то в конце седьмого выпуска участники впервые за все эфиры боролись "танцем за жизнь" – на судьбу танцовщиков уже не могли повлиять зрители, а только судьи. Также в этом эфире выпуск покинула не одна пара, а целых две!

Оля Полякова

Новый выпуск "Танцев со звездами" открыла украинская певица Оля Полякова, которая успела стать приглашенной судьей третьего выпуска в этом сезоне. В седьмом выпуске она также стала ведущей звездного балкона.

"Танцы со звездами 2021" 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Оли Поляковой

К теме "Танцы со звездами 2021" 6 выпуск: Харлан и MELOVIN расплакались, а Логай привел бабушку и дедушку

Станислав Горуна и Даниэлл Преап

Открывать седьмой выпуск взялся олимпийский чемпион Станислав Горуна и Даниэлл Преап. Спортсмен рассказал, что на прошлой неделе взял паузу в репетициях и на время приехал во Львов, чтобы увидеться с женой и маленьким сыном. После заряда он вернулся в Киев и взял репетировать танго. Поскольку это вечер украинских хитов, то Станислав попросил исполнить для его танца песню группа Go_A – "Шум".

Именно с этой композицией солистка коллектива Екатерина Павленко в этом году ехала на Евровидение и заняла там 5 место. Горуни убежден, что выступать под такую песню – это честь, ведь как музыканты и спортсмены представят Украину на международной арене. Танго под такую композицию было очень необычным и оригинальным, что отметили все судьи проекта.

"Танцы со звездами 2021" 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Станислава Горуны и Даниэллы Преап

Интересно "Танцы со звездами" 5 выпуск: MELOVIN стал звездой Круэллы, а Ольга Харлан-Роуз с Титаника

MELOVIN и Лиза Русина

Украинский исполнитель MELVIN произвел невероятное впечатление на зрителей на прошлой неделе, ведь после нескольких эфиров снял все костюмы и грим и "обнажил" душу. Он признался, что боялся это сделать, ведь не хочет выглядеть перед публикой слабым. Впрочем, он понимает, что это часть его внутреннего мира и этого не стоит стыдиться.

В видеодневнике "Мел" признался, что с карантина в прошлом году страдает паническими атаками. Чтобы привести себя в норму, он проходит курс психотерапии и антидепрессантов, лечение которыми закончилось во время проекта "Танцы со звездами". После таких признаний MELOVIN вышел на паркет шоу и станцевал с партнершей румбу под исполнение песни Артема Пивоварова "Собирай меня". Екатерина Кухар, Влад Яма и Макс Чмерковский заявили, что это был лучший латиноамериканский танец "Мела" за весь проект.

"Танцы со звездами 2021" 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление MELOVIN и Лизы Русиной

Джамала та Антон Нестерко

Певица Джамала в седьмом выпуске первой из всех решилась станцевать хип-хоп – сам партнер артистки, Антон, тоже никогда его не выполнял. В экваторе шоу Джа поделилась, что строки песни ее подружки Alyona Alyona "если бы я была не я" – абсолютно о ней. Ее часто критиковали, советовали делать то, что не надо, не верили в нее. Этой песней и жанром танца певица хотела доказать, что готова бороться и идти в финал. Если каждый танец она посвящала кому-то, то этот она посвятила себе.

"Танцы со звездами 2021" 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Джамалы и Антона Нестерко

Смотрите также "Танцы со звездами" 4 выпуск: Джамала сменила имидж, а Фагот едва не завершил шоу в больнице

KADNAY и Алина Ли

Украинский исполнитель Дмитрий Каднай рассказал, что именно с песни Андрея Кузьменко "Спи собі сама" начался его музыкальный путь. В 2007 году Дмитрий победил на "Караоке на майдане" и уехал покорять сцену "Шанса", где тогда продюсером и наставником был "Кузьма". На Кадная такое знакомство произвело невероятное впечатление, поэтому свой танец в стиле контемп он посвятил именно ему и этой песни. Исполнитель надеялся, что хотя бы на две минуты покойный "Скрябин" был рядом с ними. Судьи и жена Андрея Кузьменко лаконично отметили, что Дмитрий – крутой.

"Танцы со звездами 2021" 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление KADNAY и Алины Ли

Александра Зарицкая и Юрий Мешков

Солистка группы KAZKA поделилась, что многое переосмыслила после последнего эфира, ведь она была "на волоске" от выгона с шоу. Теперь она стала женщиной-воином, чтобы доказать, что судьи ее не зря оставили на проекте. Во время репетиционного неделе Юрий Мешков сделал сюрприз для Александры и заказал для нее полет на вертолете над Киевом. Такая перезагрузка прекрасно отразилось на танцы в стиле "пасадобль" под любимую песню бабушки Александры – "Без нее никак" группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".

"Танцы со звездами 2021" 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александры Зарицкой и Юрия Мешкова

Артур Логай и Анна Карелина

Несмотря на травму, которую получил Артур перед седьмым выпуском, он все-таки вышел на паркет. В видеодневнике мужчина поделился, что его семья – для него это все. Жена и маленький сын постоянно поддерживают его и болеют, поэтому именно это им движет вперед к победе. Для седьмого выпуска Артур и Анна исполнили румбу под романтический хит группы Kalush и Кристины Соловий – "Такси", ведь именно в такси Артур признался своей жене когда в чувствах.

"Танцы со звездами 2021" 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Артура Логая и Анны Карелиной

Евгения Власова и Александр Прохоров

Минувшая неделя выдалась непростой для Евгении Власовой – ее партнер Макс Леонов попал в ДТП и получил травму головы, из-за чего сейчас вынужден находиться на лечении. Вместо него на паркет с певицей вышел Александр Прохоров. Пара станцевала чувственный контемп под песню Ирины Билык "А я пливу у човні", в которой Евгения узнала себя – самодостаточную женщину, которая осознанно выбрала одиночество. Власова призналась, что невероятно благодарна подруге Ирине за все, ведь когда Евгения нуждалась в операции из-за проблем со здоровьем, то именно Билык "подняла на уши" весь украинский шоу-бизнес, чтобы те помогли артистке со средствами на лечение. Поскольку Евгения имеет "иммунитет", то за нее в этом эфире зрители не голосовали.

"Танцы со звездами 2021" 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгении Власовой и Александра Прохорова

Константин Войтенко

О сложностях в семье Константина и его жены Валентины было известно с самого начала шоу "Танцы со звездами". Но на прошлой неделе женщина нарушила молчание и заявила, что у нее с мужем токсичные отношения еще с апреля, в августе они начали вместе посещать семейного терапевта. Ей неприятно, что продюсеры шоу и ее муж врут, что она как будто обиделась на мужа за то, что он не взял ее в проект как танцовщицу. Похоже, такая ситуация изрядно взбудоражила создателей программы, из-за чего Костя решил сам выступить в седьмом выпуске без партнерши. Он танцевал контемп под песню Сергея Бабкина "Не уходи", который в свое время сам пережил немало семейных перипетий с женой Снежаной.

"Танцы со звездами 2021" 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Константина Войтенко

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

Похоже, последняя неделя перед экватором шоу выдалась для большинства очень стрессовой. Кроме того, что Ольга в 6 выпуске была в зоне риска и едва не вылетела из шоу, Дмитрий и Ольга получили травмы ног во время репетиций. Они старались максимально деликатно тренироваться, чтобы не получить еще больших травм в будущем. В 7 выпуске ребята исполнили фокстрот под песню группы "СКАЙ" – "Тебе це може вбити". Именно с ней Ольгу Харлан связывают невероятные воспоминания – ее любимый заиграл эту композицию на фортепиано, и в тот момент она почувствовала, что влюбилась в него.

"Танцы со звездами 2021" 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара