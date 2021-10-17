После выхода сериала "Моя любимая Страшко" карьера Артура Логая пошла вверх. Участие в пятом сезоне "Танцев со звездами" он совмещает со съемками в комедийной картине, где играет с Ксенией Мишиной. Так, учить новую хореографию ему приходится на съемочной площадке или ночью.

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Во время одной из ночных репетиций с Анной Карелиной Артур Логай рассек ногу. Партнерша актера не раскрывает детали инцидента, однако отмечает, что травма серьезная.

В больницу участник "Танцев со звездами" попал прямо с паркета – в танцевальных туфлях, спортивных штанах и футболке. Посреди ночи ему наложили несколько швов.

"Я у мамы танцовщик. Чуть больше суток до эфира. Теперь вы знаете, где я был прошлой ночью", - подписал Артур Логай фото из больницы.

Артур Логай травмировал ногу / Фото из инстаграма участника "Танцев со звездами"

Фанаты предполагали, что он может отказаться от участия в 7 выпуске проекта, ведь получил травму за день до прямого эфира. Однако актер заявил, что будет делать максимум и выйдет на паркет "Танцев со звездами".

Врач сказал, что швы наложены нормально, все хорошо. Сегодня в бой,

– рассказал Артур Логай в инстаграм-сторис.

Напомним, за день до 1 выпуска "Танцев со звездами" актриса "Женского квартала" Анастасия Оруджова разорвала связку, но вышла на паркет с драйвовым джайвом. Сразу после эфира ее доставили в больницу и срочно прооперировали. Реабилитация продлится долгих 8 месяцев, поэтому сейчас она выходит на сцену на костылях.