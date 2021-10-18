В "Вечер хитов украинских звезд" на "Танцах со звездами" хуже всего себя проявили Джамала со своим партнером и Станислав Горуни с партнершей.

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В зону риска в 7 выпуске попали три звездных участника со своими партнерами: Джамала, Станислав Горуна и Дмитрий Каднай. Впрочем, первыми сразу вылетели из шоу Джа и Антон Нестерко.

"Танцы со звездами 2021" 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Джамалы и Антона Нестерко

А вот за право остаться на проекте боролись Дмитрий Каднай и Станислав Горуна.

Танец за жизнь

Согласно правилам шоу, пары должны были одновременно исполнить отрывок танца ча-ча-ча под одну песню исполнителя LAUD. Макс Чмерковский отдал голос за Кадная, Каменских – за Горуну, Кухар – за Кадная и Влад Яма – тоже за Кадная. Следовательно, танец при жизни не прошла пара Станислава Горуны и Даниэллы Преап.

"Танцы со звездами 2021" 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Станислава Горуны и Даниэллы Преап

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