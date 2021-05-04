На днях 39-летняя Бритни Спирс опубликовала очередное видео с чудаковатыми танцами, но добавила к нему достаточно серьезный текст. Певица признала, что несмотря на борьбу с отцом за опекунство, этот год уже стал для нее гораздо лучше, чем прошлый.

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Артистке приятно, что такое большое количество журналистов и поклонников обеспокоено ее личной жизнью. Однако, она раскритиковала документальные фильмы о себе.

2021 год значительно лучше, чем 2020, но я и не думала, что насколько. Слишком много документалок с чужими взглядами на жизнь. Что я могу сказать, я очень впечатлена! Эти фильмы такие лицемерные,

– заявила певица.

Бритни Спирс подчеркнула, что все биографические ленты акцентируют на самых травматичных и негативных моментах ее жизни, хотя в ней было много достижений и позитива.

"Я очень хочу напомнить вам всем, что, хотя у меня и были довольно трудные времена в жизни, у меня также были и удивительные моменты. Но, к сожалению, мир больше заинтересован в негативе", – написала Бритни Спирс.

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Она заверила, что довольна своей жизнью и имеет множество планов на будущее. Летом она отправится в большой гастрольный тур и не может дождаться, когда будет танцевать в разных студиях. Кроме того, Бритни Спирс мечтает о миниатюрном пруде с рыбой на заднем дворе своего дома.

Знаю, я немного странная. Надеюсь, вы все проживаете свою лучшую жизнь. Я точно так,

– завершила знаменитость.

Напомним, Бритни Спирс не впервые прокомментировала фильм о себе. В конце марта она высказалась о ленте Framing Britney Spears, выпущенной The New York Times, после просмотра которой, плакала две недели. Однако, тогда фанаты подозревали, что это не текст артистки.

После выхода документального фильма бойфренд звезды Сэм Асгари заговорил о совместном будущем с ней. Он заверил, что не отказывается от своей избранницы, планирует быть с ней всегда и готов стать отцом.