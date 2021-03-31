Американская певица Бритни Спирс нарушила молчание с момента выхода документального фильма о ней Framing Britney Spears, выпущенный изданием The New York Times. Женщина призналась, что плакала две недели после премьеры и не смогла досмотреть ленту до конца.

Звезда 2 месяца хранила молчание и только сейчас опубликовала в инстаграме запись, где призналась, что фильм стал для нее еще более болезненным, чем она ожидала. К сообщению она прикрепила видео со своими чудаковатыми танцами в доме.

К слову После выхода фильма о Бритни Спирс ее возлюбленный заговорил о совместном будущем с певицей

"Я не смотрела документальный фильм. Но из того, что я увидела, меня обеспокоило то, в каком свете меня в нем представили. Я проплакала две недели, и я до сих пор иногда плачу... Я делаю все, что могу, чтобы сохранить в себе радость, любовь, счастье... Я здесь не для того, чтобы быть идеальной. Идеальной быть скучно. Я здесь, чтобы распространять доброту", – написала Бритни Спирс.

Она добавила, что вся ее жизнь была предметом для спекуляций, а СМИ всегда ее осуждали, оскорбляли и сбивали с толку. Это продолжается до сих пор и ей нужно много сил, чтобы "довериться Вселенной со всей своей уязвимостью и беззащитностью".

Реакция сети

Пользователи инстаграма убеждены, что Бритни Спирс на самом деле не писала этот текст, а это сделали за нее.

"Можем ли мы получить видео, на котором вы в следующий раз будете вводить собственные подписи вместо танцев? Хочу верить, что это вы говорите за себя, но я настроен скептически: "Мы тебя любим!";

"Кажется, Бритни это не пишет";

"Нет ни единого шанса, что она написала это";

"Бритни не писала это сообщение...";

"Я действительно хочу услышать, как она это говорит... Они всегда делают для нее подписи";

"Мне очень жаль, если это так. Я не думаю, что вы так думали. Мы видели только человека, которого явно использовали в СМИ. Мы видели, как кто-то страдает на глазах у публики и нам больно за вас. У вас доброе сердце и я надеюсь, что с вами все в порядке".