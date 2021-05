О вероятном синдроме Джеймс Спирс заявил в документах, которые должны доказать, что Бритни нуждается в его опеке. Их обещают обнародовать в документальном фильме The Battle for Britney: Fans, Cash And A Conservatorship, который выйдет на BBC 5 мая.

The Battle for Britney: Fans, Cash And A Conservatorship: трейлер фильма

Автором ленты стал журналист Мобин Ажар. Он рассказал, что документы о развитии болезни Бритни Спирс появились на некоторых сайтах.

В поле, где нужно указать причину (опекунства Джеймса Спирса, – Showbiz 24), написано: "Это связано с лечением деменции",

– рассказал он.

Что такое деменция

Это нарушение когнитивных функций, которое провоцирует деградацию памяти, мышления, способности общаться и выполнять повседневные задачи.

Фанаты не верят в болезнь звезды

Но журналист убежден, что заявления Джеймса Спирса относительно слабоумия у его дочери звучат странно. Поскольку о диагнозе звезды ранее никто не говорил, а им страдают лишь 5% людей в США, которые болеют в категории до 65 лет.

В болезнь Бритни Спирс также не верят фанаты звезды, которые продолжают устраивать акции в поддержку певицы. Поклонники убеждены, что ни один больной человек деменцией не поедет в мировое турне и не изучит 27 различных танцевальных номеров со сложной хореографией.

Гастрольный тур Бритни Спирс под названием Toxic должен состояться в 2021 году:

15 мая – Даллас, Техас, США;

7 августа – Лондон, Великобритания;

27 августа – Манчестер, Великобритания.

Что известно об опекунстве отца Бритни Спирс