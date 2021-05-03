О вероятном синдроме Джеймс Спирс заявил в документах, которые должны доказать, что Бритни нуждается в его опеке. Их обещают обнародовать в документальном фильме The Battle for Britney: Fans, Cash And A Conservatorship, который выйдет на BBC 5 мая.
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The Battle for Britney: Fans, Cash And A Conservatorship: трейлер фильма
Автором ленты стал журналист Мобин Ажар. Он рассказал, что документы о развитии болезни Бритни Спирс появились на некоторых сайтах.
В поле, где нужно указать причину (опекунства Джеймса Спирса, – Showbiz 24), написано: "Это связано с лечением деменции",
– рассказал он.
Что такое деменция
Это нарушение когнитивных функций, которое провоцирует деградацию памяти, мышления, способности общаться и выполнять повседневные задачи.
Фанаты не верят в болезнь звезды
Но журналист убежден, что заявления Джеймса Спирса относительно слабоумия у его дочери звучат странно. Поскольку о диагнозе звезды ранее никто не говорил, а им страдают лишь 5% людей в США, которые болеют в категории до 65 лет.
В болезнь Бритни Спирс также не верят фанаты звезды, которые продолжают устраивать акции в поддержку певицы. Поклонники убеждены, что ни один больной человек деменцией не поедет в мировое турне и не изучит 27 различных танцевальных номеров со сложной хореографией.
Что известно об опекунстве отца Бритни Спирс
- Джеймс Спирс с 2008 года является опекуном звезды. Он имеет доступ к ее финансам, концертной деятельности и другим аспектам жизни.
- В августе 2020 года Бритни Спирс подала документы в суд, где говорилось о том, что она выступает категорически против того, чтобы отец Джеймс снова стал ее опекуном.
- Она требовала передать право распоряжаться своим имуществом Джоди Монтгомери, которая была ее опекуншей в 2019 году, когда произошел конфликт Джеймса с одним из внуков.
- Но суд отклонил эту просьбу и позволил отцу дальше быть ее опекуном.
- Сейчас звезда требует, чтобы все полномочия опекунства были переданы помощнице отца – Джоди Монтгомери, которая присматривала за Бритни с 2019 года.