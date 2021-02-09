На днях сеть поразил новый фильм о Бритни Спирс Framing Britney Spears, в котором раскрываются проблемы ее личной жизни. Ее возлюбленный Сэм Асгари, несмотря на то, что немало моментов из фильма не были предварительно согласованы с героиней, не отказывается от своей избранницы и планирует быть с ней всегда.

Эксклюзивно для одного из американских изданий 27-летний фитнес-тренер Сэм Асгари рассказал, что имеет немало планов на совместное будущее с любимой Бритни.

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Мужчина отметил, что благодарит любимую за все, что она делает для него, и он постарается оправдать ее чувства.

Я всегда хотел только лучшего для своей второй половины и буду продолжать поддерживать ее, выполняя ее мечты и создавая будущее, которого она заслуживает. Я благодарен за всю любовь и поддержку, которую Бритни получает от поклонников по всему миру. Я также с нетерпением жду нашего нормального и удивительного совместного будущего,

– прокомментировал ситуацию с фильмом Сэм Асгари.

Известно, что 27-летний мужчина и 39-летняя Бритни встречаются уже около четырех лет. В сети было немало слухов, что Сэм на самом деле является охранником певицы, который "под прикрытием" контролирует все ее действия по приказу отца-опекуна Джеймса Спирса. Впрочем, в сети пара демонстрирует искренние чувства друг к другу и проводит все свое свободное время вместе.

Что известно о фильме Framing Britney Spears?

Документальная лента американского издания The New York Times вышла на платформе Hulu несколько дней назад. В ней журналисты рассказали о жизни и карьере певицы, влиянии славы, контроле отца певицы, который является ее опекуном с 2008 года и контролирует все финансы и дела артистки. Также речь идет о нервных срывах звезды, наркотической зависимости и проблемах в личной жизни. В частности, рассказывается о ее бывшем бойфренде Джастине Тимберлейке, который, по мнению многих, стал популярным только из-за разрыва с Бритни. На фоне этого раскрывается и движение #FreeBritney, которое фанаты артистки создали в сети, чтобы обратить внимание общественности на жизнь Бритни. Фильм уже получил большую огласку в сети, Впрочем сама Бритни его не комментировала.

Framing Britney Spears: смотреть трейлер фильма онлайн