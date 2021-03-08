Знаменитая певица Бритни Спирс уже более четырех лет встречается с 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. В новом интервью мужчина заявил, что готов к новому этапу отношений. Несмотря на свой возраст он уже хочет стать отцом.

Возлюбленный артистки стал звездой нового номера престижного журнала Forbes. Во время разговора с журналистами Сэм Асгари поделился планами актерской карьеры и личной жизни и дал понять, как видит свое будущее с Бритни Спирс.

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Фитнес-тренер в очередной раз заметил, что его история любви с певицей началась со съемок клипа на песню Slumber Party. На тот момент он бредил кинематографом, однако не рассчитывал, что станет известным благодаря появлению в музыкальных видео. На главную роль в клипе его отобрала сама Бритни Спирс, вселив веру в то, что он будет иметь не меньший успех в кино.

Сейчас главная цель Сэма Асгари – стать известным актером. Однако он занимается не только карьерой, но и личной жизнью. Мужчина стремится как можно быстрее стать отцом, ведь мечтает воспитывать детей в молодом возрасте.

Я хочу стать известным актером. Но при этом я готов к тому, что мои отношения тоже выйдут на другой уровень. Я совсем не прочь стать папой. Я хочу быть молодым отцом,

– подчеркнул Сэм Асгари.

Добавим, во втором браке с американским рэпером Кевином Федерлином Бритни Спирс родила двух сыновей – Шона и Джейдена, которым сейчас 15 и 14 лет. После развода родителей мальчики остались жить с отцом, ведь певица добилась лишь 30% родительских прав. Однако она добросовестно приобщается к воспитанию детей. Артистка навещала сыновей накануне Рождества, а на днях впервые за долгое время показала фото со взрослыми сыновьями, которое семья сделала во время совместного отдыха.