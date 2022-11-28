После расставания с мужчиной из инстаграма: TAYANNA удивила заявлением об отношениях

Еще год назад певица TAYANNA намекала на сложные отношения с бойфрендом, с которым познакомились в инстаграме. До войны они с Александром успели полететь на Бали, но там разъехались по разным виллам. Если в сентябре звезда мечтала вернуть любимого, то сейчас пообещала "не умирать за мужиками".

В Киев TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) вернулась без бойфренда и постоянно плакала, ведь там все напоминает о нем. Через два месяца она взяла себя в руки и переключилась на творчество. Вместо того чтобы "умирать" за бывшим, артистка выбрала исцелять своим голосом.

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TAYANNA удивила заявлением об отношениях

Поняла свою миссию – не умирать за мужиками, а исцелять людей своими песнями и голосом. Создатель наделил меня талантом, и он мне не принадлежит – это божий дар, который я должна нести людям. Сломана очень, и не один раз, но это уже последний,

– поделилась TAYANNA в инстаграм-сторис.

TAYANNA о расставании с бойфрендом / Скриншот из инстаграм-сторис певицы

Более того, звезда намекнула, что ее бывшие были жмотами, ведь у них водились деньги, но подарки они ей не делали, тратились только на себя.

"Для мужчин я финансовый вай-фай, но почему-то не в свою сторону. Они покупают со мной подарки себе. Исправляем", – подколола бывших TAYANNA и показала фото нового автомобиля BMW с красным бантом на капоте.

TAYANNA похвасталась новым авто / Скриншот из инстаграмм-сторис певицы