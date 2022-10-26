Совместно с брендом свадебных платьев VLADIYAN ROYAL певица подарит наряд невесте.

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Для чего TAYANNA надела свадебное платье

TAYANNA и бренд свадебных платьев VLADIYAN ROYAL запустили благотворительный проект "Любящее сердце". Цель вдохновлять и нести любовь сквозь вызовы и испытания. Любовь уже спасает мир. И ваша история – это его самое искреннее проявление!

Артистка подчеркнула, что для нее этот проект – возможность приобщиться к прекрасной женщине. Татьяне хочется, чтобы каждая женщина почувствовала себя любимой. Ведь тогда она будет дарить любовь и излучать свет вокруг себя.

А когда в каждой семье будет любовь и счастье, то оно обязательно будет во всей стране. Очень хочется видеть наших женщин счастливыми и фантастическими во всех проявлениях,

– подчеркнула TAYANNA.

"Когда со всех сторон окружает тьма – нам больше всего нужна любовь. Мы живем и любим. Несмотря на войну, потери и боль. Мы восхищаемся женщинами, которые каждый день берегут и несут в завтра любовь. Любят. Создают семьи. Мы хотим поддержать тебя .Если ты в ожидании или уже дождалась своего защитника, или возможно ты сама защищаешь Украину – расскажи нам историю своего любящего сердца", – говорится в совместной публикации TAYANNA и VLADIYAN ROYAL.

Напомним, накануне TAYANNA заинтриговала фотографиями в свадебном платье и сообщением о мечте. Тогда поклонники предполагали, что это кадр из нового клипа артистки.