Предательница Таисия Повалий открыто поддерживает войну против Украины. Однако теперь певица оказалась ненужной даже в своей России. Там отменяют не только ее большие концерты, но и выступления в ресторанах.

Вероятно, исполнительница вскоре избавится от всех гонораров в стране-агрессоре. Об этом сообщают росСМИ, хотя и не объясняют причины отмены концертов.

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В Таисии Повалий был запланирован концерт в кафе-ресторане 25 марта в городе Улан-Удэ, но его отменили. Также предательницы отменили выступление и в Чите 27 марта. Сайт продажи билетов не называет причин отмены концертов, но отмечает, что на этом тур артистки завершается.

Таисия Повалий поддерживает войну в Украине: что известно