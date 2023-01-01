Уже никто и не ожидал адекватной позиции певицы-изменницы Таисии Повалий, однако она осмелилась на очередной циничный поступок. Пока Россия обстреливала Украину в новогоднюю ночь, артистка развлекала россиян, сообщает 24 Канал.

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Повалий развлекала россиян в новогоднюю ночь

Несмотря на войну на российских пропагандистских каналах, показывали развлекательное шоу "Голубой огонек" с артистами, поддерживающими геноцид и убийства украинцев.

На сцене появилась и Таисия Повалий, называвшая войну "сложной ситуацией". Она цинично спела легендарное произведение Владимира Ивасюка "Червона рута" на украинском языке.

Повалий на российском ТВ спела по-украински: видео

В сети осуждают очередной циничный поступок Таисии Повалий. Но некоторые уже смирились с позицией предательницы и подшучивают из-за ее украинского:

"Ивасюк переворачивается в гробу. Особенно от аплодисментов Джигарханяна";

"Как иронично. Нас здесь буквально убивают за украинский язык, но ему ок похода";

"Предательница! Когда Украину бомбят она поет и танцует для палачей своего народа";

"Раньше украинцы праздновали под российские песни, теперь россияне под украинские. Украинизация в процессе. Браво, агент Повалий";

"Боже, это же надо так любить деньги. Пока ваших родственников, знакомых и бывших друзей сегодня бомбили вы поете для палачей";

"Предательница продажная".

Напомним, как 31 декабря, так и утром 1 января по Украине продолжались воздушные тревоги и раздавались взрывы. Террористы на зимние праздники атаковали ракетами и дронами. Атака осуществлялась в Киевскую, Николаевскую и другие области.