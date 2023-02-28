67-летняя Лариса Долина, жившая с родителями в Одессе, открыто "топит" за войну, таскаясь по пропагандистским концертам. Неудивительно, что с ней сдружилась Таисия Повалий, которая подыгрывает Кремлю, цинично поя на украинском, и ее муж Игорь Лихута.

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Повалий заскочили в компании путинистки Долиной

Фанаты Путина собрались за одним столом в одном из ресторанов Москвы и весело напевали англоязычные песни. Подвывала, правда, только Долина, Повалий и Лихута аплодировали и улыбались.

Предатели Украины Повалий, Лихута и Долина отдыхают в Москве в ресторане. Наверное, устали,

– прокомментировал Дмитрий Гордон.

В сети отреагировали бурно, напомнив, что никакая Повалий не украинка:

"Начнем с того, что они не имеют никакого морального права называться украинцами. Это выбл*дки";

"Что о них вспоминать, надо забыть таких. И запретить въезд в Украину посмертно";

"Артисты легкого поведения и с пониженной социальной ответственностью";

"Она никакая не украинка, она чертова запроданка";

"Фальшивые продажные морды";

"Пусть делают, что хотят, чтобы подальше от Украины. И песен украинских чтобы не пели";

"Хорошо, что эта шваль уехала из Украины, таким здесь не место";

"Там им и место. Еще Лорачку забыли позвать".

По слухам, муж Таисии Повалий Игорь Лихута вообще "смотрит телевизор и радуется убийствам украинцев". Об этом еще в июне рассказала Ирина Билык.