Предательница Таисия Повалий отметилась рядом пропутинских заявлений для росСМИ, сообщает 24 Канал. Артистка рассказала, как спасала 80-летнюю маму из Киева.

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Повалий забрала маму из Киева насильно

Артистка рассказала, будто 26 февраля она должна возвращаться в Киев, но когда началась война, она уже не смогла поехать назад. Но в столице осталась ее 80-летняя мама, к дому которой якобы "подъезжали бойцы самообороны и стреляли". Повалий добавила, что держала с мамой связь. В интервью разговор с ней предательница цитирует на украинском – еще бы, артистка хорошо помнит язык, чтобы цинично исполнять песни на русских телеканалах.

Я с мамой была постоянно на связи, она по телефону говорила: "Ты должна быть здесь!". А я отвечаю: "Мама, меня не пускают, Я не могу приехать!" И мама в ответ: "Получается, что я умру, а ты не приедешь?". И я расплакалась: "Нет мама, я не приеду. Поэтому тебе нужно будет ехать ко мне в Москву". Пройдет два месяца, прежде чем мама согласится уехать в Россию,

– говорила артистка.

Таисия Повалий заявила, что не переезжала в Россию якобы из-за мамы, которая до последнего отказывалась слушать дочь. Создается впечатление, что предательница насильно или принудительно вывезла ее в Москву.

""Никогда в жизни не поеду! Моя родная Украина! Пусть меня здесь убивают!" – каждый раз говорила мне она. И только когда я сказала, что не приеду, если она умрет, моя мужественная мама собрала чемодан, взяла кошку, и 30 апреля прошлого года, проехав машиной путь в две тысячи километров из Киева через Запад Украины, Польшу и Беларусь, приехала в Москву. Кстати, мама раньше никогда в жизни в Москве не была. И когда мы только въезжали в город, она посмотрела в окно и сказала: "Разве я думала, что на старости лет окажусь в Москве!"".

Добавим, недавно о разочаровании в своей бывшей подруге Таисии Повалий рассказал Павел Зибров. Он поделился, что знал артистку 28 лет, но после 2014 года их дружба оборвалась. После концерта предательницы в Москве Зиброва душили слезы, так что он не сдерживался и "мочил" товарища в социальных сетях.

Как Повалий радуется войне

В том же интервью предательница с гордостью подтвердила, что поддерживает "спецоперацию", а значит – обстрелы мирных жителей, попадание в многоэтажки, убийства детей, террор энергетических объектов и геноцид украинцев.

"Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией. Я за то, чтобы произошло возвращение из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Все эти 8 лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей... Я ждала пришествия времени справедливости. Наконец, он наступает. В том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает", – говорит Повалий. Только непонятно, почему в таком случае она не смогла приехать в Киев и зачем забрала маму, – если Россия несет такую "миротворческую" миссию, чего следует опасаться? Пожалуй, все-таки боится, что там ее будут "защищать" ракетами.

Напомним, что раньше Повалий называла войну "сложными временами", а также выстелилась перед белорусами. Теперь она окончательно определилась с позицией. Но министр культуры Александр Ткаченко уверяет, что закон, согласно которому Таисию Повалий и похожих на нее "звезд" лишат государственных званий и наград, уже разрабатывается.