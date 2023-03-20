Ймовірно, виконавиця незабаром позбудеться всіх гонорарів у країні-агресорі. Про це повідомляють росЗМІ, хоч і не пояснюють причин скасування концертів.
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У Таїсії Повалій був запланований концерт у кафе-ресторані 25 березня у місті Улан-Уде, але його відмінили. Також зрадниці скасували виступ і у Читі 27 березня. Сайт продажу квитків не називає причин скасування концертів, але наголошує, що на цьому тур артистки завершується.
Таїсія Повалій підтримує війну в Україні: що відомо
- Нещодавно зрадниця підтвердила, що підтримує "спецоперацію", а отже – вбивство мирних жителів та геноцид українців.
- "Я з дитинства звикла бути там, де правда. Тому я – з Росією. Я за те, щоб відбулося повернення із зомбованого стану, в якому знаходиться сьогодні моя Україна, до нормального життя”, – цинічно заявила Таїсія Повалій.
- Вона бачить у тому, що сьогодні робить Росія, “порятунок”. “Відчуваю, що Росія зараз мене захищає", – сказала співачка. Лише незрозуміло, чому в такому разі вона не змогла приїхати до Києва і для чого забрала маму, – якщо Росія несе таку "миротворчу" місію.
- Раніше Повалій називала війну "складними часами". Тепер вона остаточно визначилась з позицією. Міністр культури Олександр Ткаченко запевняє, що закон, за яким Таїсію Повалій та схожих до неї "зірок" позбавлять державних звань та нагород, уже розробляється.