Пока Россия бомбит Украину ракетами, Таисии Повалий хватает мозгов петь "Червону руту" на "Голубом огоньке" в Москве, а Филиппу Киркорову – выступать для раненых оккупантов в оккупированном Крыму. Все это со званиями народных артистов Украины. Однако в таких статусах они продержатся еще недолго. Об этом намекнул министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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Когда Повалий и Киркорова лишат звания "народных"

В октябре Таисия Повалий загремела под санкции СНБО, а на Рождество, 7 января, Зеленский одобрил санкции против Филиппа Киркорова и ряда других артистов из России. Поэтому шуты Кремля перестанут быть "народными" по закону о преодолении последствий русификации.

Пока законодательного механизма лишения званий или орденов не существует, только есть возможность награждать. Сейчас мы регистрируем проект закона, разработанного министерством, о преодолении последствий русификации. Он содержит нормы, позволяющие государству лишать подсанкционных лиц званий или орденов. Со стороны коллег-депутатов есть полное понимание и поддержка инициативы,

– прокомментировал Александр Ткаченко.

Он обрадовал, что такого рода законы – это вопрос недель, а не месяцев.

"Есть определенная процедура прохождения регистрации этого закона. Сейчас он находится на подтверждении в разных министерствах, затем его вынесут на принятие правительства, после этого направят в парламент", – добавил министр культуры и информационной политики.

Внимание! Звание "народного" Киркоров получил в 2008 году от Ющенко за то, что свозил Ани Лорак на Евровидение и внес "значительный личный вклад в развитие культурно-художественных связей Украины и России". Повалий считается "народной" еще с 1997 года.

Напомним, еще в феврале 2022 года, перед нападением России на Украину, Ткаченко объяснял, почему не так просто лишить Киркорова звание "народного". Во-первых, как и сейчас, не было соответствующей законодательной процедуры, а во-вторых, так страна "ступала бы на тонкий лед", ведь пришлось бы "пройтись" по всем народным.

"Разницы между Киркоровым и Лорак не вижу. Поэтому сложно объяснить, почему у кого-то забирать, а у кого-то – нет", – комментировал тогда министр.