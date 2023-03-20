Вероятно, исполнительница вскоре избавится от всех гонораров в стране-агрессоре. Об этом сообщают росСМИ, хотя и не объясняют причины отмены концертов.
К теме Запроданку Повалий заскочили в компании Долиной: видео, как путинисты развлекаются в Москве
В Таисии Повалий был запланирован концерт в кафе-ресторане 25 марта в городе Улан-Удэ, но его отменили. Также предательницы отменили выступление и в Чите 27 марта. Сайт продажи билетов не называет причин отмены концертов, но отмечает, что на этом тур артистки завершается.
Таисия Повалий поддерживает войну в Украине: что известно
- Недавно предательница подтвердила, что поддерживает "спецоперацию", а значит – убийство мирных жителей и геноцид украинцев.
- "Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией. Я за то, чтобы произошло возвращение из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни", – цинично заявила Таисия Повалий.
- Она видит в том, что сегодня делает Россия, "спасение". "Чувствую, что Россия сейчас меня защищает", - сказала певица. Только непонятно, почему в таком случае она не смогла приехать в Киев и зачем забрала маму, - если Россия несет такую "миротворческую" миссию.
- Ранее Повалий называла войну сложными временами Теперь она окончательно определилась с позицией. Министр культуры Александр Ткаченко уверяет, что закон, согласно которому Таисию Повалий и похожих на нее "звезд" лишат государственных званий и наград, уже разрабатывается.