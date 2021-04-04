Известный украинский шоумен Дядя Жора сообщил о своем самочувствии после операции. Он признался, что скоро выпишется из больницы.

45-летний украинский комик и шоумен Дядя Жора (настоящее имя – Вадим Мичковский) перенес операцию на сердце. Об этом он сообщил в видео, которое опубликовал на личной странице.

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Самочувствие Дяди Жоры

Шоумен снял ролик в больничной палате, где рассказал о своем состоянии. Дядя Жора признался, что получает много вопросов относительно того, что с ним произошло. Мужчина поделился, что все было планово, он перенес операцию на сердце.

У меня все хорошо. Сейчас уже отхожу, все прошло, все прекрасно,

– поделился Дядя Жора.

Юморист также рассказал, что получил огромное количество сообщений от поклонников с добрыми словами и поддержкой. Он поблагодарил фанатов за такую активность и искренность. Детали Вадим расскажет позже.

Отметим, весной прошлого года Дядя Жора оказался в больнице. Тогда ему диагностировали инсульт. Причиной могла быть перенапряженность и стресс из-за большого количества работы. Утром шоумен почувствовал сильную головную боль и раздвоение в глазах. Но он не придал значения первым симптомам. Уже в конце дня мужчина обратился к врачу.

В комментариях поклонники Дяди Жоры, а также многие звездные коллеги, в частности Оля Цибульская, Юрий Горбунов, пожелали комику здоровья и скорейшего выздоровления: