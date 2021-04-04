Дядя Жора перенес операцию на сердце: видео из больничной палаты
Известный украинский шоумен Дядя Жора сообщил о своем самочувствии после операции. Он признался, что скоро выпишется из больницы.
Источник:инстаграм Дяди Жоры
45-летний украинский комик и шоумен Дядя Жора (настоящее имя – Вадим Мичковский) перенес операцию на сердце. Об этом он сообщил в видео, которое опубликовал на личной странице.
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Самочувствие Дяди Жоры
Шоумен снял ролик в больничной палате, где рассказал о своем состоянии. Дядя Жора признался, что получает много вопросов относительно того, что с ним произошло. Мужчина поделился, что все было планово, он перенес операцию на сердце.
У меня все хорошо. Сейчас уже отхожу, все прошло, все прекрасно,
– поделился Дядя Жора.
Юморист также рассказал, что получил огромное количество сообщений от поклонников с добрыми словами и поддержкой. Он поблагодарил фанатов за такую активность и искренность. Детали Вадим расскажет позже.
Отметим, весной прошлого года Дядя Жора оказался в больнице. Тогда ему диагностировали инсульт. Причиной могла быть перенапряженность и стресс из-за большого количества работы. Утром шоумен почувствовал сильную головную боль и раздвоение в глазах. Но он не придал значения первым симптомам. Уже в конце дня мужчина обратился к врачу.
В комментариях поклонники Дяди Жоры, а также многие звездные коллеги, в частности Оля Цибульская, Юрий Горбунов, пожелали комику здоровья и скорейшего выздоровления:
- "Бегом домой и будь здоров";
- "Выздоравливай, Дядя Жора";
- "Крепкого тебе здоровья";
- "Выздоравливай";
- "Берегите себя и скорейшего выздоровления";
- "Будьте здоровы".
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