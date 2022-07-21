Как Бог даст, – Дмитрий Ступка признался, свободно ли его сердце

Актер Дмитрий Ступка расстался с Полиной Логуновой. Сейчас он находится в США, однако пока не решается на новые отношения.

В интервью 24 каналу Дмитрий рассказал, почему сейчас у него нет новых отношений и планирует ли второй раз жениться.

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Свободно ли сердце Дмитрия Ступки

О разводе Дмитрия Ступки и Полины Логуновой стало известно в апреле. Тогда звездная пара находилась в США. У Полины сейчас новый избранник, она обручена, а Дмитрий после развода не имел никаких отношений. Признается, в Америке сложно с девушками.

"У них другой менталитет, не все так просто. Украинские девушки здесь нарасхват, потому что они очень красивые. И здесь действительно не хватает красивых девушек. Не знаю, почему так. Есть красивые, бесспорно, но большинство неряшливые, не очень за собой следят". Может это нормально, но здесь все остальное, не такое, как у нас, да и у меня не такой совершенный английский, чтобы разговаривать на разные темы с кем-то. Прошло мало времени, чтобы у меня появились какие-то отношения. Я еще от предыдущих не очень отошел", – поделился Дмитрий.

Я свободен и пока нет какого-нибудь сильного желания начинать новые отношения. Как Бог даст. О женитьбе вообще не думаю,

– подытожил актер.

Интервью с Дмитрием Ступкой в видеоформате: смотрите видео онлайн