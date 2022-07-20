В семье пианиста-виртуоза Евгения Хмары и певицы Дарьи Ковтун, известной как ODARA, пополнение. На днях они стали многодетными родителями. У них родился второй сын.
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Евгений Хмара мило прокомментировал рождение сына
Добро пожаловать на нашу красивую планету. Спасибо, что выбрал нас с Дарьей своими родителями. На одного Храму стало больше,
– подписал пианист.
Похоже, рожала Дарья Ковтун в Киеве, ведь еще в июне, объявляя о беременности жены, Евгений Хмара очень хотел, чтобы сын появился именно в Украине. Он мечтал, чтобы Украина к тому времени победила и была безопасной, но, к сожалению, третий малыш супругов тоже стал ребенком войны.
"Если война будет идти дальше, после рождения ребенка, если будет угроза жизни, думаю, отвезу ее и детей в Австрию", – делился пианист месяц назад. Так что, очевидно, вскоре Дарья Ковтун с детьми уедет за границу.
Евгений Хмара с женой Дарьей Ковтун и новорожденным сыном / Фото из инстаграма пианиста-виртуоза
Евгений Хмара с женой Дарьей Ковтун и новорожденным сыном / Фото из инстаграма пианиста-виртуоза
Евгений Хмара с новорожденным сыном / Фото из инстаграма пианиста-виртуоза
С пополнением Евгения Хмару поздравили звездные друзья из шоу-биза:
- Ирина Федишин: "Поздравляем. Пусть растет здоровый и счастливый";
- Владимир Остапчук: "Поздравляю";
- Светлана Тарабарова: "Поздравляю от всей семьи";
- Мята: "Женя, какая прекрасная новость. Я вас поздравляю, вы прекрасные родители. Счастья вам и наслаждения";
- Соломия Витвицкая: "Поздравляю".