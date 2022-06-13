Святослав Вакарчук спел для переселенцев из Мариуполя: в какой город приехал артист
Источник:инстаграмм Святослава Вакарчука
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выступил для переселенцев из разрушенного Мариуполя, сейчас проживающих в Днепре. Артист исполнил трогательную композицию "Місто Марії", которую посвятил именно Мариуполю.
Святослав Вакарчук уже не раз выступал перед переселенцами. По возвращении с гастролей за границей артист снова спел для людей, которые из-за российских оккупантов были вынуждены покинуть свои дома.
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Святослав Вакарчук спел для переселенцев из Мариуполя
Десятки тысяч человек смогли выехать из временно оккупированного Мариуполя, сейчас находится под контролем оккупантов. Многим из них некуда возвращаться, ведь город разрушен. Поэтому теперь жители Мариуполя ищут убежища в других украинских городах. Многие сейчас проживают в Днепре.
Святослав Вакарчук приехал туда, чтобы спеть, улучшить моральный дух и пообщаться с вынужденными переселенцами. Музыкант под аккомпанемент гитары исполнил песню "Місто Марії", которую посвятил Мариуполю.
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Святослав Вакарчук гастролирует по Украине: последние новости
- Артист посетил защитников Украины, которые находятся на передовых позициях фронта. Святослав исполнил для них старейшую песню в своем репертуаре, которую поет уже 45 лет, – "Ой, чий то кінь стоїть".
- Посещал и бойцов 57 бригады мотопехоты имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Для них спел под открытым небом в лесу.
- В начале мая Святослав Вакарчук посетил Одессу. Он посетил позиции одесских морских пехотинцев из 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского и выступил перед ними с концертом. В Одессе певец также встретился с ведущим и коллегой Колей Сергой.
- Музыкант исполнил свои хиты для работников Чернобыльской АЭС. Он не только спел под гитару, но и напомнил миру о трагедии Мариуполя и "Азовсталь".
- Был и в Харьковской области, где поддерживал бойцов "Холодного Яра". Он записал видео с передовой и поблагодарил украинских военных.