Музыкант Святослав Вакарчук находится в Харьковской области, где ведутся боевые действия. Он записал видео с фронта.

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Вакарчук показал видео с фронта

Святослав Вакарчук записал видео с командиром 93 бригады. Он выразил слова поддержки бойцам "Холодного Яра": "Это Барвенково, рядом со мной легендарный командир 93 бригады. И я хочу сказать, что с такими ребятами здесь, которые держат наши рубежи, все будет не просто хорошо, все будет здорово, мы победим ".

Также артист рассказал, что российские войска продолжают обстреливать город Барвенково на Изюмском направлении.

Теплый весенний день. Позади меня знаменитая церковь города Барвенково на Харьковщине. Прямо сейчас здесь ведутся боевые действия. Буквально несколько минут назад эта хорошая весенняя гармония была перебита двумя сильными ударами. Мы даже до конца не знаем, куда они прилетели,

– рассказал Вакарчук.

"У церкви встретил бабушку, которая сказала мне: ребята, пожалуйста, держитесь. Я был с бойцами, говорим: будем держаться. Она говорит – у меня же 2 внука воюют в Краматорске, я за них так переживаю. Я сказал ей, что с ними все будет хорошо... Я думаю, что с такими людьми, такими украинцами, действительно все будет хорошо. Но придется для этого всем много работать. И тем, кто здесь, на фронте, защищает каждый день наше с вами будущее, и тем, кто помогает. Нас 40 миллионов, вместе победим", – поделился певец.

Напомним, на Пасху Святослав Вакарчук показал на видео разрушенную Салтовку – самый большой жилой массив в Украине.

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