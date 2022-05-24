Украинские музыканты продолжают поддерживать военнослужащих. Лидер группы "Океан Эльзы" на днях также посетил бойцов.

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Святослав Вакарчук поддержал военных

Фронтмен рок-коллектива посетил подразделение 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Об этом сообщили на их странице в фейсбуке.

Святослав Вакарчук поддержал военных, пообщался с ними и заиграл на гитаре, чтобы держать в добром духе бойцов.



Святослав Вакарчук с военными / Фото из фейсбука бригады



Святослав Вакарчук с военными / Фото из фейсбука бригады

Заметим, по случаю Дня вышиванки артист поделился праздничным и красноречивым фото. Он показал фотографию с братом Олегом: "Привет вам из Днепра! Двое братьев. Два настроения. Две вышиванки. Один генокод".

Где последний раз побывал Святослав Вакарчук