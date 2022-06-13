Святослав Вакарчук уже не раз выступал перед переселенцами. По возвращении с гастролей за границей артист снова спел для людей, которые из-за российских оккупантов были вынуждены покинуть свои дома.

Вас может заинтересовать О службе сына, разрушенном доме, благотворительном туре и Евровидении: интервью с Валерием Харчишиным

Святослав Вакарчук спел для переселенцев из Мариуполя

Десятки тысяч человек смогли выехать из временно оккупированного Мариуполя, сейчас находится под контролем оккупантов. Многим из них некуда возвращаться, ведь город разрушен. Поэтому теперь жители Мариуполя ищут убежища в других украинских городах. Многие сейчас проживают в Днепре.

Святослав Вакарчук приехал туда, чтобы спеть, улучшить моральный дух и пообщаться с вынужденными переселенцами. Музыкант под аккомпанемент гитары исполнил песню "Місто Марії", которую посвятил Мариуполю.