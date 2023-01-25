Об инциденте впервые стало известно в августе 2022 года – белорусская певица не выходит на связь после выступления с небольшим концертом в центре Минска, где она пела на украинском языке хит Вакарчука. Фанаты начали подозревать, что ее задержали, а недавно стало известно, что ей дали три года "условно".

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Теперь ей нельзя выходить ночью из дома, посещать развлекательные заведения, употреблять алкоголь и покидать населенный пункт без разрешения. Мерьем была обвинена в грубом нарушении общественного порядка. На это отреагировал сам Святослав Вакарчук в программе "Завтрак с 1+1".

В этом случае это типичные репрессивные методы. Мне очень жаль эту замечательную девушку, которая, я надеюсь, найдет в себе силы и с достоинством пройдет это испытание. Хочется ей и всем остальным, абсолютно незаконно осужденным или ожидающим суда, пожелать сил и выдержки. Мы, безусловно, как можем морально их в этом поддерживаем,

– сказал Вакарчук.

Артист отметил, что методы, которые использует Беларусь против своего народа с сознательной позицией, сродни советским. Он обратил внимание на то, что сначала причиной задержания Герасименко называли исполнение на украинском языке песни, а потом сказали, что причина в том, что Мерьем донатила на украинскую армию, в частности, на беспилотники Bayraktar.

"Они сказали, что ей вынесли приговор за нарушение общественного порядка, а потом сказали, что вопрос в том, что она донатила на украинскую армию. Почему благотворительность для украинской армии называется "нарушением общественного порядка" – я не могу понять... Это абсолютно другой мир, от которого, слава Богу, мы, украинцы, в 1991 году отошли и точно уже никогда не вернемся. Мы сейчас ценой страшных жертв платим за то, чтобы не возвращаться в этот страшный ужас, в котором сейчас живут Беларусь или Россия", – отметил Вакарчук.

Появление Герасименко в инстаграме

Заметим, что впервые за последние полгода Мерьем Герасименко вышла на связь в инстаграме в день рождения два дня назад, 23 января. Она поблагодарила всех поклонников, кто за нее переживал, потому что "с ними ей легче было пройти сложный путь".

"Я очень за вами скучала. У меня сегодня, говорят, день рождения. Но я хочу пожелать кое-что не только себе, но и вам. Не верьте слухам, проверяйте информацию, не собирайте сплетни и не сейте их, в любой ситуации оставайтесь человеком, помогайте ближнему, будьте самим собой и берегите себя. Это самое главное. Хочу сказать, что очень благодарю каждого, кто словом, делом, добрыми словами был рядом, без вас было бы очень сложно пройти этот путь", – написала артистка.

Фанаты в комментариях поздравили ее с возвращением и попросили больше рассказать о последних месяцах жизни.

Напомним, что Мерьем Герасименко принимала участие в украинском шоу "Голос країни" 8 сезон, где была в команде Джамалы.

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