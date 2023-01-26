Украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников новой композицией. Она представила новую песню под названием "Вотсап".

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Дорофеева выпустила клип

Исполнительница создала новую композицию вместе с продюсером лейбла Enko Иваном Клименко и бойфрендом, ресторатором Михаилом Кацуриным.

"Вотсап" – это эмоциональный трек на любовную тематику. Также артистка планирует выпустить клип на песню.

Надя Дорофеева – "Вотсап": слушать онлайн

В сети активно обсуждают новый трек Нади Дорофеевой. Некоторые пишет, что "Вотсап" претендует стать очередным хитом.

"Муравьи по коже. Спасибо за песню. Столько воспоминаний сразу";

"У меня муравьи по телу от этой песни, эта песня заслуживает быть хитом";

"Боже, какая душевная песня, аж сердце екнуло во время прослушивания. Очень классная песня, новый хит. Спасибо за творчество, твои песни отвлекают меня в трудные моменты моей жизни";

"Ваши песни как будто пишут о моей жизни. Спасибо за контент в такую трудную минуту";

"Все ее песни в душу";

"Очень классная песня";

"Новое дыхание в творчестве дало новую любовь! И это прекрасно".

Не первый трек Нади с бойфрендом

Хотя за период брака с Дантесом у пары не вышло общей песни, роман с Михаилом Кацуриным словно действительно дал толчок в творчестве Дорофеевой. Еще в декабре у них получился дуэтный трек "Щоб не було", в котором они поют о личном.

Песню долго обсуждали в сети. Артистке и ее любимому упрекали в неуважении к Дантесу и его девушке, писали о том, что не видят химии и что Надя и Михаил друг другу не подходят. Но Дорофеева лаконично реагировала на хейт – похвасталась тем, как трек взлетел на стриминговых сервисах. Не так давно она показывала, как происходило процесс создания песни.