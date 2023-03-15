Светлана Тарабарова показала, как занимается йогой в последние месяцы беременности: увлекательное видео
Источник:Светлана Тарабарова
Украинская певица Светлана Тарабарова в период беременности не отлеживается, а сохраняет физическую активность. Она показала, как умело занимается йогой на последних месяцах беременности.
Украинская певица Светлана Тарабарова беременна в третий раз. Хотя артистка не скрывала, что стоит перед трудностями, она держит себя в форме и занимается спортом.
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Как Светлана Тарабарова занимается йогой
Певица опубликовала видео, в котором предстала в спортивных штанах и топе. Она умело занималась йогой, медитировала и выполняла разнообразные асаны.
Светлана Тарабарова призналась, что йога стала для нее открытием в третью беременность. Этот вид спорта помог звезде восстановиться и обрести новые силы.
Иногда просто нужно остановиться, выдохнуть, почувствовать и с новыми силами продолжать идти вперед. Никогда не думала, что йога станет для меня открытием и именно этим маленьким островком силы!
Светлана Тарабарова занимается йогой:
Поклонники увлеклись умениями Светланы Тарабаровой и поддержали ее. Также фаны делятся, что помогает им восстанавливаться:
- "Ого какая гибкость! Фантастика. Как вспомню себя беременной – бегемотик, я сесть нормально не могла с позиции лежа";
- "Сейчас мое обновление это книги – детские, взрослые, магазины, библиотеки... А при беременности это были прогулки и природа. Легкой беременности вам и счастливой встречи с малышом";
- "Я тоже беременной ходила на йогу, это было единственное место, где я могла расслабиться, восстановиться. А главное, йога помогла легче пережить родовой процесс, потому что делала упражнения по йоге во время схваток";
- "Вау, выглядите – огонь. Во время беременности восстанавливалась плавая и растягиваясь в одиночку, а сейчас раз в неделю есть возможность уединиться у рояля, и это обновляет мысли";
- "Творчество, это моя перезагрузка. Когда рисую, могу хотя бы немного забыть о горьких реалиях жизни".
Как Светлана Тарабарова переживает третью беременность
- Светлана Тарабарова рассекретила, что беременная в третий раз, в начале ноября. Тогда она показала фотографии с положительным тестом. Сначала знаменитость лишь намекала на пол будущего ребенка, но впоследствии устроила гендер-пати, чтобы узнать, кого ждет. Да, звездная пара скоро станет родителями девочки.
- Исполнительница рассказывала о неожиданном случае, как испугалась на УЗИ – врач перепутала и подумала, что певица беременна двойней.
- Около недели назад артистка обратилась к врачам. Артистку очень беспокоила бессонница, поэтому она решила пройти смотр. Оказалось, что малыш очень активен ночью, а днем обычно отдыхает.