В воскресенье 12 – 13 марта ночью в Лос-Анджелесе прогремела премия Оскар-2023, на которую собралось множество именитых звезд лучших нарядах и эффектные образы. Одним из гостей была американская и мексиканская актриса Сальма Гаек.

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На кинопремию актриса появилась в красно-горячем платье от Gucci, покрытом пайетками и блестками, а снизу украшенной бахромой. Наряды подчеркивали фигуру Сальмы, а серебристый клатч дополнял образ.

Что делает Сальма Гаек после Оскара

Но уже после громкой церемонии Сальма Гаек выглядела не так гламурно. Актриса показала, как первым делом дома отправилась на кухню. Звезда расстегнула платье и руками ела крылышки.

"Совет поддержать гламур, но сначала главное", – прокомментировала забавный ролик артистка.

Как Сальма Гаек ела после Оскара: видео

Видео порадовало поклонников актрисы. Фаны поблагодарили ее за искренность и выразили восхищение тем, что звезда не стесняется быть собой.

"Сальма показала всех женщин, приходящих домой после вечеринки";

"Ее спина одинаково идеальна";

"Так смотрятся все мексиканцы после того, как выпили";

"Голод есть голод, даже когда ты голливудская звезда";

"Это улучшило мой день";

"Показываешь жизнь такой, как она есть".

Заметим, на церемонии Оскара также была звезда, продемонстрировавшая естественность. Да, Леди Гага выступила со своей песней на сцене, но была одета не в роскошное платье, а футболку и рваные джинсы. К тому же певица смыла весь макияж, но все равно выглядела безупречно.