Светлана Тарабарова вернулась домой и призналась, уцелел ли ее дом

Украинские звезды возвращаются в свои дома в Киеве и в окрестных городках. Домой вернулась и Светлана Тарабарова.

Украинская певица Светлана Тарабарова вернулась домой. Звездная семья живет в селе Дмитровка, недалеко от Гостомеля.

Читайте также Злату Огневич выгнал из такси водитель-расист

Светлана Тарабарова вернулась домой

Исполнительница опубликовала трогательное видео, в котором показала дорогу домой. Также туда попали кадры из дома, где певица играла с дочерью Марией.

Светлана Тарабарова лаконично прокомментировала возвращение. Она также рассказала, что ее дом уцелел.

Я и не думала, что когда-нибудь переживу такие эмоции… Мы дома. Дом цел. Повезло,

– поделилась звезда.

Дорога домой Светланы Тарабаровой: смотрите видео

Кто еще из звезд вернулся домой

Актриса Анна Саливанчук приехала в Киев с запада Украины. Она рассказала, какими были ее эмоции: "Я дома. Это невероятные ощущения, которые не передать словами. Впервые за 47 дней я увидела мужчину. Слезы радости… выпрыгнула на него, словно в кино, ведь невероятно по нему скучала, и разлука с ним была очень тяжелой. Впервые за 8 лет совместной жизни мы не виделись так долго".

Телеведущая Катя Осадчая также вернулась в Киев и показала фото воссоединения с мужем. Она сразу же принялась за работу.

В Украину также приехала певица MamaRika. Правда, звезда еще не вернулась в Киев, хотя планирует сделать это как можно скорее. Теперь артистка вместе с сыном и мужем поселилась в Черновцах. "Пожалуй, это один из самых безопасных городов в Украине. Это все делается только ради нашего сынишки, ради нашего Давида. Потому что если бы у нас не было маленького сына, мы бы, наверное, совсем иначе строили нашу географию. Мы отталкиваемся исключительно от того, что у нас 9-месячный сын", – объясняла MamaRika.