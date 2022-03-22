Сейчас в Херсоне мама, папа, сестра и племянница Светланы Тарабаровой. Она признается, что связываться с ними все сложнее, ведь интернет и мобильная связь почти исчезли.

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Светлана Тарабарова о родных в Херсоне

Держу связь, но в последнее время это сложно. Сегодня у них не работал ни интернет, ни домашняя, ни мобильная связь. Трудно, но держимся. Многие сейчас в ужасе, ярости и чувствуют боль,

– рассказала артистка.

Как Светлана Тарабарова с детьми убегала из Киева под взрывы

Звездная семья жила в селе Дмитровка возле Гостомельского аэропорта, так что утром 24 февраля проснулась от мощных взрывов. В тот же день Светлана с мужем решили убегать на Западную Украину. В дороге они провели 34 часа.

Мы реально уезжали под взрывы, я успела только одеть детей. В чем были, в том приехали, потому что 24-го у нас под Ирпенем начался ужас,

– вспомнила певица.

Поэтому в Западной Украине ей помогают с подгузниками, детским питанием. "Здесь я чувствую себя защищенной плюс-минус, здесь не так много сирен и бомбежек. Уехать не могу. Мы в хорошем настроении, стараемся не сидеть сложа руки, помогать", – рассказала Тарабарова.

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