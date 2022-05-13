Украинская певица Злата Огневич приехала в Соединенные Штаты, где дает благотворительные концерты. На днях звезда рассказала историю, случившуюся с ней в стране.

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Злату Огневич выгнали из такси

Певица рассказала, что села в такси, чтобы добраться до аэропорта в Чикаго. Она должна была перелететь в другой штат.

Однако после 10 минут езды водитель такси неожиданно заявил, что высадит Злату из-за того, что она разговаривает на украинском языке. Он сказал, что "не хочет слушать конченный украинский". Артистка возмутилась и назвала мужа расистом, что он и подтвердил.

Мы спросили его: "Вы что расист?" На что он ответил: "Да, я расист. Я вас ненавижу! Вы себя невежливо ведете – в присутствии меня, американца, общаетесь своим недостойным языком". Я в шоке, ни в одной стране мира со мной такого не было,

– призналась исполнительница.



Злата Огневич / Фото с инстаграм-сториз



Злата Огневич / Фото с инстаграм-сториз

К счастью, певица вместе с командой смогла поймать другое такси и успела доехать на свой рейс. Второй водитель уже не был против украинского языка.

Злату Огневич преследуют