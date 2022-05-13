Украинская певица Злата Огневич приехала в Соединенные Штаты, где дает благотворительные концерты. На днях звезда рассказала историю, случившуюся с ней в стране.
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Злату Огневич выгнали из такси
Певица рассказала, что села в такси, чтобы добраться до аэропорта в Чикаго. Она должна была перелететь в другой штат.
Однако после 10 минут езды водитель такси неожиданно заявил, что высадит Злату из-за того, что она разговаривает на украинском языке. Он сказал, что "не хочет слушать конченный украинский". Артистка возмутилась и назвала мужа расистом, что он и подтвердил.
Мы спросили его: "Вы что расист?" На что он ответил: "Да, я расист. Я вас ненавижу! Вы себя невежливо ведете – в присутствии меня, американца, общаетесь своим недостойным языком". Я в шоке, ни в одной стране мира со мной такого не было,
– призналась исполнительница.
Злата Огневич / Фото с инстаграм-сториз
Злата Огневич / Фото с инстаграм-сториз
К счастью, певица вместе с командой смогла поймать другое такси и успела доехать на свой рейс. Второй водитель уже не был против украинского языка.
Злату Огневич преследуют
- Заметим, что и в Украине исполнительница не чувствует себя в безопасности. Она до сих пор страдает от преследований мужа Вадима Лебедя.
- Муж уже три года следит за певицу. В начале года Злата Огневич подала на него заявление, но из-за войны в Украине расследование приостановили.
- Преследователь недавно начал писать сообщения певице и угрожать ей. Также он был возле жилого комплекса, где живет Злата Огневич.
- "Жду возможности продолжить дело, которое ожидает судебное решение. Из-за того, что сейчас война, этим делом пока никто не может заняться", – рассказывала артистка.